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16.09.2020 22:39
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Лукашенко лишил дипломатического ранга посла республики в Латвии и бывшего посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также бывшего посла республики в Словакии Игоря Лещеню, сообщает государственное агентство БелТА.

«Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу президента.

Лукашенко также отправил в отставку посла страны в Латвии Василия Марковича. «Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу президента.

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Комментарии (2)

Mozg
На лицо кризис в дип службе Белоруссии.

Где ж столько министров здравоохранения взять, что бы заткнуть каждую вакансию, освободившуюся после несогласных с диктатором чиновников?
Anatolevich
Дураков не нужно учить, они необучаемы. Но за счёт пенсионеров рф платёжеспособны.
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