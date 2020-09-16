Лукашенко лишил дипломатического ранга посла республики в Латвии и бывшего посла в Словакии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также бывшего посла республики в Словакии Игоря Лещеню, сообщает государственное агентство БелТА.
«Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу президента.
Лукашенко также отправил в отставку посла страны в Латвии Василия Марковича. «Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу президента.