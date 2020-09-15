Во время презентации новинок Apple акции компании пошли вниз

Акции компании Apple во время презентации новинок начали дешеветь. На это вечером 15 сентября обращают внимание «Ведомости».



Презентация стартовала в 20.00. К 21.34 акции компании на бирже NASDAQ подешевели более чем на $3 (2,67%) за штуку — до $115,06. Правда, после этого они начали отыгрывать падение — к 22.00 цена поднялась до $115,25. Однако это все равно далеко от $118,14 — столько бумаги стоили до мероприятия.



Презентация Apple впервые почти за 10 лет прошла без новой модели iPhone. Показали новые «умные часы» и iPad восьмого поколения.

