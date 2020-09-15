Стену «плача по медикам» на Малой Садовой дополнили новым объектом. Он напоминает о тех, кто так и не получил выплаты
Мемориал погибшим во время пандемии медицинским работникам, расположенный в центре Петербурга, дополнили новым объектом. У ног врача-архангела установили чемодан, который обычно видят у сотрудников скорой помощи.
На дополнение к рукотворному мемориалу на Малой Садовой 15 сентября обратил внимание фотокорреспондент «Фонтанки». В «чемоданчике фельдшера» нет ожидаемого набора, внутри табличка, которая напоминает, что обещанные медикам «коронавирусные» выплаты поступают с заметным промедлением: «В СПб нас уже 75, а выплатили семьям 22 из нас».
Медикам, работающим с коронавирусом, на федеральном уровне положены выплаты от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Более сотни заявителей так и не смогли получить «губернаторские» надбавки. Основная причина отказов в выплатах людям в белых халатах, признают в Смольном, кроется в формулировках, прописанных в актах городского правительства.
«Стена памяти» в честь погибших от вируса медиков на Малой Садовой была организована инициативными горожанами в апреле 2020 года. С тех пор на строительном ограждении напротив офиса комитета по здравоохранению Петербурга среди цветов, свечей и рисунков появились десятки портретов.