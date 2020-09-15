Мемориал погибшим во время пандемии медицинским работникам, расположенный в центре Петербурга, дополнили новым объектом. У ног врача-архангела установили чемодан, который обычно видят у сотрудников скорой помощи.



На дополнение к рукотворному мемориалу на Малой Садовой 15 сентября обратил внимание фотокорреспондент «Фонтанки». В «чемоданчике фельдшера» нет ожидаемого набора, внутри табличка, которая напоминает, что обещанные медикам «коронавирусные» выплаты поступают с заметным промедлением: «В СПб нас уже 75, а выплатили семьям 22 из нас».