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15.09.2020 22:40
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Стену «плача по медикам» на Малой Садовой дополнили новым объектом. Он напоминает о тех, кто так и не получил выплаты

Мемориал погибшим во время пандемии медицинским работникам, расположенный в центре Петербурга, дополнили новым объектом. У ног врача-архангела установили чемодан, который обычно видят у сотрудников скорой помощи.

На дополнение к рукотворному мемориалу на Малой Садовой 15 сентября обратил внимание фотокорреспондент «Фонтанки». В «чемоданчике фельдшера» нет ожидаемого набора, внутри табличка, которая напоминает, что обещанные медикам «коронавирусные» выплаты поступают с заметным промедлением: «В СПб нас уже 75, а выплатили семьям 22 из нас».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Медикам, работающим с коронавирусом, на федеральном уровне положены выплаты от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Более сотни заявителей так и не смогли получить «губернаторские» надбавки. Основная причина отказов в выплатах людям в белых халатах, признают в Смольном, кроется в формулировках, прописанных в актах городского правительства.

«Стена памяти» в честь погибших от вируса медиков на Малой Садовой была организована инициативными горожанами в апреле 2020 года. С тех пор на строительном ограждении напротив офиса комитета по здравоохранению Петербурга среди цветов, свечей и рисунков появились десятки портретов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

263227101
Прескорбно, что выплаты получают единицы, а ещё больше удручает тот факт, что есть масса мед. учреждений, в которых официально не было covid, и сотрудники официально им переболевшие не могут рассчитывать на какие-либо компенсации.
Страна у нас хорошая, а вот государство "заботится об электорате"...
Bobr Dobr
По сути - если корреспондент не ошибся - это кощунство.
Гнусно так поступать!
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