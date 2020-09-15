Главного по финансам в Выборге уволили после рекордного хищения. Он объяснил, куда дел 700 млн
Александр Болучевский, который до недавнего времени возглавлял комитет финансов Выборгского района Ленобласти, уволен в связи с утратой доверия. Потеря должности совпала с арестом по делу о махинациях с бюджетными миллионами.
Как сообщается на сайте администрации Выборгского района Ленобласти 15 сентября, Болучевского уволили накануне, по статье об утрате доверия намерены проститься со всеми сотрудниками комитета по финансам, которые причастны к хищению.
Внутренняя проверка, инициированная в отношении председателя, продолжается. Глава администрации района Геннадий Орлов рассказал депутатам, что пока удалось установить хищение из казны 680 миллионов рублей. По версии СК, речь идёт минимум о 700 миллионах.
Как рассказал Орлов, Болучевский признал себя виновным и рассказал, что подчинённые были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял.
«При этом Болучевский вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом», — цитирует Орлова 47news.
Глава администрации на встрече с депутатами также раскрыл содержание объяснительной записки арестованного председателя. В ней Болучевский сообщил, что отдал 350 миллионов рублей своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а остальное обналичил. Как стало известно ранее, чиновник вынимал деньги из казны ради должности федерального уровня, которую ему якобы пообещал некий человек. При этом изначально продать место в столице тот готов был за 200 миллионов, но в процессе обсуждения должность подорожала.
Орлов заверил, что руководство администрации района привлекло правоохранителей, как только стало известно о махинациях. По его словам, 12 сентября в своём кабинете он принимал следователей СК, сотрудников полиции, УФСБ и прокуратуры. В этот же день было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. 38-летний Александр Болучевский арестован до 13 ноября.