Главного по финансам в Выборге уволили после рекордного хищения. Он объяснил, куда дел 700 млн

Александр Болучевский, который до недавнего времени возглавлял комитет финансов Выборгского района Ленобласти, уволен в связи с утратой доверия. Потеря должности совпала с арестом по делу о махинациях с бюджетными миллионами.



Как сообщается на сайте администрации Выборгского района Ленобласти 15 сентября, Болучевского уволили накануне, по статье об утрате доверия намерены проститься со всеми сотрудниками комитета по финансам, которые причастны к хищению.

Внутренняя проверка, инициированная в отношении председателя, продолжается. Глава администрации района Геннадий Орлов рассказал депутатам, что пока удалось установить хищение из казны 680 миллионов рублей. По версии СК, речь идёт минимум о 700 миллионах.