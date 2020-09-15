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15.09.2020 17:28
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Главного по финансам в Выборге уволили после рекордного хищения. Он объяснил, куда дел 700 млн

Александр Болучевский, который до недавнего времени возглавлял комитет финансов Выборгского района Ленобласти, уволен в связи с утратой доверия. Потеря должности совпала с арестом по делу о махинациях с бюджетными миллионами.

Как сообщается на сайте администрации Выборгского района Ленобласти 15 сентября, Болучевского уволили накануне, по статье об утрате доверия намерены проститься со всеми сотрудниками комитета по финансам, которые причастны к хищению.

Внутренняя проверка, инициированная в отношении председателя, продолжается. Глава администрации района Геннадий Орлов рассказал депутатам, что пока удалось установить хищение из казны 680 миллионов рублей. По версии СК, речь идёт минимум о 700 миллионах.

Как рассказал Орлов, Болучевский признал себя виновным и рассказал, что подчинённые были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял.

«При этом Болучевский вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом», — цитирует Орлова 47news.

Глава администрации на встрече с депутатами также раскрыл содержание объяснительной записки арестованного председателя. В ней Болучевский сообщил, что отдал 350 миллионов рублей своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а остальное обналичил. Как стало известно ранее, чиновник вынимал деньги из казны ради должности федерального уровня, которую ему якобы пообещал некий человек. При этом изначально продать место в столице тот готов был за 200 миллионов, но в процессе обсуждения должность подорожала.

Орлов заверил, что руководство администрации района привлекло правоохранителей, как только стало известно о махинациях. По его словам, 12 сентября в своём кабинете он принимал следователей СК, сотрудников полиции, УФСБ и прокуратуры. В этот же день было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. 38-летний Александр Болучевский арестован до 13 ноября.

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Комментарии (4)

mikkola2008
Интересно, это что же за должность он хотел купить за такие безумные деньги? Это сколько там можно воровать?
Владислав М
Ну конечно, один он воровал, а остальные прям все такие честные и ничего не знали!)))
dragvs
Вообще-то это высшая мера наказания. Но при загнивающем путинизме видимо ещё и медальку дадут.

« отдал 350 миллионов рублей своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы» - а это вообще как?
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