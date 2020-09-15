Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , в 12:53 на Загородном проспекте, прямо напротив метро «Технологический институт», у поворота на Московский проспект, автомобиль сбил самокатчика посреди дороги.

Два человека пострадали на пешеходных переходах Петербурга днем 15 сентября. В центре города автомобиль сбил самокатчика, а в Выборгском районе — пешехода.

«Бум» был знатный, — пишет очевидица Марианна. — Лобовое у машины в хлам, самокатчик лежит на асфальте, в каком состоянии — неясно. На переход вроде красный горел в это время».

Момент ДТП попал на камеру. На записи видно, как самокатчик повернул с Московского проспекта по проезду у входа в институт и, не останавливаясь, вырулил с дороги на пешеходный переход, лавируя между машин. Пешеходы в это время ждали разрешающий сигнал.



На трамвайных путях самокатчика на скорости сбил легковой автомобиль. От удара потерпевшего подбросило, после чего он еще раз ударился о машину и упал на асфальт.