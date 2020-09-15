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15.09.2020 14:22
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На Загородном самокатчика сбил автомобиль на скорости. Авария попала на видео

Два человека пострадали на пешеходных переходах Петербурга днем 15 сентября. В центре города автомобиль сбил самокатчика, а в Выборгском районе — пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 12:53 на Загородном проспекте, прямо напротив метро «Технологический институт», у поворота на Московский проспект, автомобиль сбил самокатчика посреди дороги.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Бум» был знатный, — пишет очевидица Марианна. — Лобовое у машины в хлам, самокатчик лежит на асфальте, в каком состоянии — неясно. На переход вроде красный горел в это время».

«Только что проходили, вроде рукой шевелил», — добавляет участник группы Like Smile.

Момент ДТП попал на камеру. На записи видно, как самокатчик повернул с Московского проспекта по проезду у входа в институт и, не останавливаясь, вырулил с дороги на пешеходный переход, лавируя между машин. Пешеходы в это время ждали разрешающий сигнал.

На трамвайных путях самокатчика на скорости сбил легковой автомобиль. От удара потерпевшего подбросило, после чего он еще раз ударился о машину и упал на асфальт.

«Фонтанка.ру»

Еще один человек пострадал под колесами автомобиля на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улицы. Nissan Juke сбил пешехода, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, ДТП тоже произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (36)

SERGEY111
Возвращаясь ко вчерашней теме обсуждения - ну и как тут на самокате трезвым ездить ?
Lazy
Капец идиот. Это самое цензурное, что можно сказать.
PupkinVasya
Вне зависимости от знаков, а знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» там есть и движение по трамвайным путям таким образом не разрешено, безумием является быстрая езда мимо стоящих в пробке автомобилей в зоне пешеходного перехода. Ежу же ясно, что если не самокат, так пешеход туда вылезет обязательно.
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