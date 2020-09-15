На автобусе из Петербурга в Финляндию приехал коронавирус. «Пребывание в России увеличивает риск заражения COVID-19»

Первые симптомы у заболевшего проявились на следующий день, 9 сентября. В автобусе находился 51 человек. Финские врачи связались уже с 32 из них. Информации о 18 других пока нет. «Пассажиры могут быть помещены на карантин», — говорится в заявлении THL.

«У пассажира автобуса из России в Финляндию диагностирована коронавирусная инфекция. Автобус отправился из Санкт-Петербурга в Хамину во вторник, 8 сентября», — сообщает 15 сентября финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL.

У одного из пассажиров автобуса Петербург — Хамина нашли коронавирус после прибытия в Финляндию.

Ведущий эксперт THL Яри Ялава предупреждает, что ситуация в соседней России «значительно хуже», чем в Финляндии. «Пребывание в такой стране [как Россия] увеличивает риск заражения коронавирусом по сравнению с риском [заболеть] в Финляндии. Каждый должен тщательно обдумать, нужно ли сейчас ехать в Финляндию или возвращаться из России», — отметил специалист.



Финляндия с 19 сентября пойдет на смягчение правил посещения страны. При этом Минздрав Финляндии с 23 ноября намерен требовать от туристов, которые приезжают более чем на 72 часа, пройти через обязательный карантин.



Для россиян Суоми остается закрытой, за исключением некоторых категорий граждан. Через финские погранпункты на юго-востоке республики сейчас проезжают около 10 автобусов в неделю. Только 8 компаний имеют право на регулярные трансграничные перевозки.



В финском посольстве в Москве «Фонтанке» заявили, что срок открытия границы с РФ пока неизвестен — он зависит от эпидемиологической ситуации.

