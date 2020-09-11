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11.09.2020 13:24
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«Если ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения». Финляндия начнет принимать туристов из «красного списка» стран, но не из РФ

Правительство Финляндии объявило, что с 19 сентября смягчает ограничения на поездки между Суоми и некоторыми государствами.

«Согласно новому определению, страны с высокой заболеваемостью [коронавирусом] определяются как страны с более чем 25 новыми случаями на 100 000 жителей за последние 14 дней», — сообщила 11 сентября министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало на специальной пресс-конференции правительства.

По ее словам, с 19 сентября разрешаются туристические поездки между Финляндией и государствами, где число заболевших за прошедшие две недели ниже 25 случаев на 100 тысяч жителей. Ранее предельное значение составляло от 8 до 10. В частности, ограничения на въезд будут сняты для приезжающих из Исландии, Швеции, Кипра, Польши, Норвегии и Германии.

С конца ноября для людей из стран «красной зоны» будут требовать справку об отсутствии COVID-19, которая должна быть получена за 72 часа до прибытия в Суоми. Такой путешественник должен будет пройти карантин и сделать новый тест, но уже в Финляндии.

При этом для россиян соседняя страна остается закрытой. В России показатель случаев на 100 тысяч человек за последние две недели — 47,6. «Если эпидемиологическая ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения», — сообщила в комментарии YLE начальник канцелярии МВД Кирси Пимия.

В финском посольстве в Москве «Фонтанке» заявили, что срок открытия границы с РФ пока неизвестен — он зависит от эпидемиологической ситуации.

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Комментарии (2)

260569221
Да и пускай они едят свой кофе с рыбой, салом и чем там ещё.....
Крымнаш, все бегом туда.
MI-67
Зачем передёргиваете? Когда речь шла о введении новой системы, основанной на тестировании ( планируется с 22 ноября ) никаких слов о том, что к Росссии это не относится, не было. Наоборот, упоминались Россия, Китай и США, как страны, граждане которых получат возможность приезжать при наличии отрицательного теста но короновирус не старше 72 часов и будут освобождены от карантина, если повторно сдадут отрицательный тест уже в Финляндии в течение 72 часов после въезда.
Ну а по текущим правилам (не более 25 человек на 100 000 населения за последние две недели) не попадают в "зелёную" группу не только Россия, но и большая часть стран ЕС.
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