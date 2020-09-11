«Если ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения». Финляндия начнет принимать туристов из «красного списка» стран, но не из РФ

Правительство Финляндии объявило, что с 19 сентября смягчает ограничения на поездки между Суоми и некоторыми государствами.

«Согласно новому определению, страны с высокой заболеваемостью [коронавирусом] определяются как страны с более чем 25 новыми случаями на 100 000 жителей за последние 14 дней», — сообщила 11 сентября министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало на специальной пресс-конференции правительства.

По ее словам, с 19 сентября разрешаются туристические поездки между Финляндией и государствами, где число заболевших за прошедшие две недели ниже 25 случаев на 100 тысяч жителей. Ранее предельное значение составляло от 8 до 10. В частности, ограничения на въезд будут сняты для приезжающих из Исландии, Швеции, Кипра, Польши, Норвегии и Германии.