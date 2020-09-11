«Если ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения». Финляндия начнет принимать туристов из «красного списка» стран, но не из РФ
Правительство Финляндии объявило, что с 19 сентября смягчает ограничения на поездки между Суоми и некоторыми государствами.
«Согласно новому определению, страны с высокой заболеваемостью [коронавирусом] определяются как страны с более чем 25 новыми случаями на 100 000 жителей за последние 14 дней», — сообщила 11 сентября министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало на специальной пресс-конференции правительства.
По ее словам, с 19 сентября разрешаются туристические поездки между Финляндией и государствами, где число заболевших за прошедшие две недели ниже 25 случаев на 100 тысяч жителей. Ранее предельное значение составляло от 8 до 10. В частности, ограничения на въезд будут сняты для приезжающих из Исландии, Швеции, Кипра, Польши, Норвегии и Германии.
С конца ноября для людей из стран «красной зоны» будут требовать справку об отсутствии COVID-19, которая должна быть получена за 72 часа до прибытия в Суоми. Такой путешественник должен будет пройти карантин и сделать новый тест, но уже в Финляндии.
При этом для россиян соседняя страна остается закрытой. В России показатель случаев на 100 тысяч человек за последние две недели — 47,6. «Если эпидемиологическая ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения», — сообщила в комментарии YLE начальник канцелярии МВД Кирси Пимия.
В финском посольстве в Москве «Фонтанке» заявили, что срок открытия границы с РФ пока неизвестен — он зависит от эпидемиологической ситуации.