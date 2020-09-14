Минздрав Финляндии: Туристов из «красной зоны», приезжающих в Суоми более чем на три дня, ждет карантин

Минздрав Финляндии будет требовать от туристов, которые приезжают в Суоми более чем на 72 часа, проходить процедуру обязательного карантина. Об этом сообщает Yle 14 сентября. Избежать самоизоляции можно будет только при повторной сдаче теста на коронавирус. «Те, кто приезжает в страну более чем на 72 часа, отправляются на 14-дневный карантин, освободиться от которого можно будет, сдав тест спустя трое суток после въезда», — цитирует издание ответственного за борьбу с коронавирусом в минздраве Паси Похъола.

В течение этих трёх суток можно будет выйти из места размещения разве что в аптеку. Такое разъяснение от ведомства получили игроки туристической отрасли. Ответ на запрос их не порадовал. Есть опасения, что жёсткое требование погубит зимний сезон в Лапландии. На своем заседании 11 сентября правительство Финляндии приняло постановление о новой операционной модели для реализации гибридной стратегии борьбы с COVID-19 в приграничном движении и путешествиях. Странами с высоким уровнем заболеваемости будут считаться государства, где за две недели зафиксировано больше 25 случаев заражения на 100 тыс. жителей. «Помимо некоторых исключительных категорий лиц, сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, полученный менее чем за 72 часа до прибытия, потребуется для тех, кто прибывает из стран или регионов с более высокой заболеваемостью. Лица, прибывающие в страну, могут быть помещены на карантин в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях. Лица, находящиеся в карантине, могут прекратить карантин при получении отрицательного результата второго теста на COVID-19, проведенного не раньше, чем через 72 часа после въезда. Лица, находящиеся в стране менее трех дней, не будут обязаны проходить карантин или проходить повторное обследование», — говорится на сайте правительства.