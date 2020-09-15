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15.09.2020 11:36
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Роспотребнадзор подсчитал российскую коронавирусную летальность. Страна не попала и в первую сотню

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в кругу академиков заявила, что Россия по уровню летальности занимает 106-е место в мире. Процент в сравнении с общемировым вдвое ниже.

Попова выступала на заседании президиума Российской академии наук 15 сентября. По количеству заболевших на 100 тысяч населения Россия находится на 40 месте, но есть и более обнадеживающие варианты со статистикой — если перевести данные в летальность, то есть отношение количества заболевших и умерших, то страна окажется на 106 месте. Уровень летальности в России составляет 1,7%, тогда как в мире — 3,2%.

Есть у страны и другие сравнительные с коллегами из разных стран достижения — например, на миллион населения приходится 280 тысяч тестов на ковид, что делает Россию «одним из лидеров». Отметила Попова и стойкость россиян — больше половины заболевших переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме.

В России 1 073 849 заболевших, 18 785 умерших, 884 тысячи человек поправились.

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Комментарии (3)

***_555
В ЦИКе стажировалась?
firma
884 тысячи человек выделяют из носа вирус - ей бы стоило и это добавить.
Ma-260802031
Ну так основные жертвы - это мужчины в возрасте 75+. У нас средняя продолжительность жизни гораздо ниже.
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