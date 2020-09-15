Роспотребнадзор подсчитал российскую коронавирусную летальность. Страна не попала и в первую сотню

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в кругу академиков заявила, что Россия по уровню летальности занимает 106-е место в мире. Процент в сравнении с общемировым вдвое ниже.

Попова выступала на заседании президиума Российской академии наук 15 сентября. По количеству заболевших на 100 тысяч населения Россия находится на 40 месте, но есть и более обнадеживающие варианты со статистикой — если перевести данные в летальность, то есть отношение количества заболевших и умерших, то страна окажется на 106 месте. Уровень летальности в России составляет 1,7%, тогда как в мире — 3,2%.