В США ученые заявили, что обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус

Белок, который даже при минимальной дозировке способен полностью нейтрализовать коронавирус, обнаружили ученые из Питтсбургского университета (США). Исследование опубликовано в научном журнале Cell 15 сентября.



Из публикации следует, что белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.



Ученые обнаружили белок при быстром анализе 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса, через который патоген проникает в организм. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8, молекулы которого не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

