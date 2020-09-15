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15.09.2020 07:37
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В США ученые заявили, что обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус

Белок, который даже при минимальной дозировке способен полностью нейтрализовать коронавирус, обнаружили ученые из Питтсбургского университета (США). Исследование опубликовано в научном журнале Cell 15 сентября.

Из публикации следует, что белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.

Ученые обнаружили белок при быстром анализе 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса, через который патоген проникает в организм. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8, молекулы которого не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

В исследовании отмечается, что данный препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков.

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Комментарии (5)

Кровокрас
С нетерпением ждем комментариев от томских врачей
wondering
Хорошо бы, если это правда.
hal9000
Ну ну..эти учёные как бабка повитуха скока дашь стока и скажет...а побочка у этих обнаруженных такая что второй член на лбу вырастет
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