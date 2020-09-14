Российские силовики больше не требуются для помощи на протестах в Белоруссии. Резерв снимают с границы

Сотрудников российских правоохранительных органов, которых стянули к белорусской границе для помощи соседней стране, направят в места постоянной дислокации. К такой договорённости пришли Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 14 сентября.



«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — приводит заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Интерфакс».

