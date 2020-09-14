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14.09.2020 21:21
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Российские силовики больше не требуются для помощи на протестах в Белоруссии. Резерв снимают с границы

Сотрудников российских правоохранительных органов, которых стянули к белорусской границе для помощи соседней стране, направят в места постоянной дислокации. К такой договорённости пришли Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 14 сентября.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — приводит заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Интерфакс».

О том, что к урегулированию протестов в Белоруссии могут подключить российских правоохранителей, Владимир Путин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» 27 августа. Он отметил, что пока такой необходимости нет, но к границе уже стянут резерв силовиков. Германия в ответ на это призвала Москву уважать суверенитет соседней страны и воздержаться от размещения своих сил в республике.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (4)

Жора  
Самый грандиозный фуфел! Сказать, что были и были реально - две большие разницы.
hal9000
А коклы люлей получат от белорусов и всеравно будут говорить что это из рф ..потомучто им стыдно будет что белорусы им наваляли...)
22ilves
Сотрудников российских правоохранительных органов, которых стянули к белорусской границе для помощи соседней стране, направят в места постоянной дислокации. (с). Какие интересны подробности. Оказывается, доблестные гвардейцы были уже на низком старте и по отмашке начали бы прессовать белорусских протестующих? Вот этих девченок и теток? Еще чуть - чуть и покрыли бы себя несмываемой славой....
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