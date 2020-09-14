В России занято около 80% коек для пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России уже занято около 80% коек для пациентов с коронавирусом. Информация об этом появилась на официальном сайте «СтопКоронавирусРФ».
Также стало известно, что в России в запасе находятся 22 тыс. реанимационных коек для пациентов с Covid-19.
По словам Мурашко, дополнительные выплаты медицинским работникам в РФ за оказание помощи пациентам с коронавирусом выполняются в срок.
Министр рассказал, что почти 7,5 млн жителей России уже привились от гриппа, а все регионы готовы к подъему заболеваемости в осенне-зимний эпидемический сезон.
Министр также отметил, что качество каждой серии вакцины проверяется только в государственных лабораториях.
Два дня назад стало известно, что городская многопрофильная больница № 38 имени Семашко в Пушкине снова перепрофилирована для лечения новой коронавирусной инфекции. Для плановых пациентов она закрыта с 12 сентября.
По России за последние 24 часа зафиксировали 5509 заболевших. Случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки.