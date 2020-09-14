В Петербурге почти 200 новых заболевших коронавирусом. По России более 5500 случаев
За последние сутки в Петербурге выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
По России за 24 часа зафиксировали 5509 заболевших. Случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Первое место по ежедневному приросту остается за Москвой с 696, а Петербург удерживает вторую строчку.
Петербургский оперативный штаб сообщает, что за сутки в городе на коронавирус проверили 11050 человек. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 488 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 39 475 заболевших COVID-19.
Количество выявленных случаев коронавируса в мире сегодня превысило 29 миллионов. На Россию приходится 1 068 320. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,3 миллиона), Индии (4,8 миллиона) и США (6,5 миллиона). Большинство заболевших COVID-19 россиян (878 700) смогли излечиться. Летальных исходов в РФ насчитали 18 635.