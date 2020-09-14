В Петербурге почти 200 новых заболевших коронавирусом. По России более 5500 случаев

За последние сутки в Петербурге выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



По России за 24 часа зафиксировали 5509 заболевших. Случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Первое место по ежедневному приросту остается за Москвой с 696, а Петербург удерживает вторую строчку.

Петербургский оперативный штаб сообщает, что за сутки в городе на коронавирус проверили 11050 человек. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 488 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 39 475 заболевших COVID-19.

