ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 в Европе. В мире уже 29 млн заболевших
Всемирная организация здравоохранения считает вероятным рост смертности от COVID-19 в Европе.
«В октябре-ноябре мы увидим более высокую смертность [в Европе]», — цитирует 14 сентября заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге France Presse.
По его словам, число случаев заболевания в Европе «резко выросло» в течение нескольких недель, особенно в Испании и Франции. В пятницу, 11 сентября, только за день в 55 странах, за которыми следит Европейское бюро организации, было зарегистрировано более 51 000 новых заболевших. Общее число заразившихся в мире сегодня, 14 сентября, перевалило за 29 миллионов.
Клюге призвал пока не надеяться на вакцину, так как ни одна разработка не доказала свою эффективность. «Мы даже не знаем, будет ли препарат эффективен для всех слоев населения. Он может быть эффективен для одних, но не для других», — считает директор бюро. Клюге уверен, что пандемия закончится, когда «мы как сообщество научимся жить с этим».
Европейское региональное бюро ВОЗ собирается обсудить меры реагирования на пандемию и согласовать пятилетнюю стратегию.