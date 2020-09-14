В Театре балета и Академии танца Бориса Эйфмана обвинили градозащитников в ведении целенаправленной кампании против народного артиста

В Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета и Академии танца Бориса Эйфмана обвинили городских активистов и «отдельных депутатов Законодательного собрания» в распространении ложной информации и ведении кампании, порочащей народного артиста и возглавляемые им организации. Об этом говорится в официальном заявлении, которое учреждения направили журналистам 14 сентября.

Заявление посвящено ситуации со строительством общежития и интерната на Большой Пушкарской улице на месте доходного дома Басевича, проект которого не устраивает градозащитников, — «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте.

Как отмечают авторы заявления, реконструкция здания на Большой Пушкарской, 7, с дальнейшим его приспособлением под общежитие, предполагает не снос здания, а сохранение 1–5-го этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6-го этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов. Сейчас оно, по мнению авторов, «поражено ядовитой плесенью и по сути представляет собой руины». Организация называет клеветническими публикации и заявления, «в которых хореограф называется, среди прочего, поджигателем домов, разрушителем исторического центра города и основателем сомнительной «бизнес-империи», а активистов обвиняет во лжи и искажении фактов. «Создание дополнительного интерната одобрено властями Санкт-Петербурга, но строительство не начато до сих пор из-за действий той же группы активистов, — говорится в заявлении. — Сейчас работа училища под угрозой срыва». Предполагается, что общежитие и интернат войдут в состав балетного квартала, формирующегося на Петроградской стороне. На данный момент он включает в себя Академию танца, музей балета и детский театр танца с общеобразовательной школой. Завершить формирование «кластера» должно строительство Дворца танца рядом с проспектом Добролюбова.