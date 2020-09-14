В Театре балета и Академии танца Бориса Эйфмана обвинили градозащитников в ведении целенаправленной кампании против народного артиста
В Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета и Академии танца Бориса Эйфмана обвинили городских активистов и «отдельных депутатов Законодательного собрания» в распространении ложной информации и ведении кампании, порочащей народного артиста и возглавляемые им организации. Об этом говорится в официальном заявлении, которое учреждения направили журналистам 14 сентября.
Заявление посвящено ситуации со строительством общежития и интерната на Большой Пушкарской улице на месте доходного дома Басевича, проект которого не устраивает градозащитников, — «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте.
Как отмечают авторы заявления, реконструкция здания на Большой Пушкарской, 7, с дальнейшим его приспособлением под общежитие, предполагает не снос здания, а сохранение 1–5-го этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6-го этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов. Сейчас оно, по мнению авторов, «поражено ядовитой плесенью и по сути представляет собой руины». Организация называет клеветническими публикации и заявления, «в которых хореограф называется, среди прочего, поджигателем домов, разрушителем исторического центра города и основателем сомнительной «бизнес-империи», а активистов обвиняет во лжи и искажении фактов.
«Создание дополнительного интерната одобрено властями Санкт-Петербурга, но строительство не начато до сих пор из-за действий той же группы активистов, — говорится в заявлении. — Сейчас работа училища под угрозой срыва». Предполагается, что общежитие и интернат войдут в состав балетного квартала, формирующегося на Петроградской стороне. На данный момент он включает в себя Академию танца, музей балета и детский театр танца с общеобразовательной школой. Завершить формирование «кластера» должно строительство Дворца танца рядом с проспектом Добролюбова.
Проект реконструкции доходного дома Басевича, который сначала не предполагал сохранения даже лицевого корпуса здания, четыре раза отправляли на доработку. Новую версию концепции, которая включает сохранение 1–5-го этажей лицевого флигеля, КГИОП в августе назвал наиболее компромиссной. Тем не менее градозащитники пытаются добиться сохранения большей части построек. В администрации Петроградского района 16 сентября состоятся общественные слушания по вопросу реконструкции дома.
Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерна архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен. В 2014-м здание передали на баланс программы «Молодежи — доступное жилье», ООО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» объявило конкурс на обследование здания — контракт заключили с ООО «Центр диагностики строительных конструкций». Подрядчик должен был провести обмеры и обследование технического состояния дома и его элементов, определить их фактическую несущую способность. В дальнейшем дом должен был пройти капитальный ремонт, в нем собирались провести перепланировку квартир и общедомового имущества. Приступить к работам планировали в 2015 году.
В 2016-м стало известно, что балетмейстер Борис Эйфман попросил на тот момент действующего губернатора Георгия Полтавченко передать дом Басевича под интернат для учащихся Академии танца. Идею одобрили, разработкой проекта занялась компания «Проектная культура».