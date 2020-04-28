Проект сноса дома Басевича снова отправили на доработку. Уже в четвёртый раз

Проект сноса дома Басевича в Петербурге в очередной раз отправлен на доработку по результатам заочного голосования группы КГИОП. Об этом 28 апреля сообщают активисты общественного движения за сохранение исторического облика Петербурга «Живой город».

По мнению защитников одного из самых известных «заброшек» Северной столицы на Большой Пушкарской, дистанционное голосование по проекту «было больше похоже на желание "продавить" во время самоизоляции нужный результат». Активисты рассказывают, что авторы проигнорировали результаты независимого технического обследования и замечания рабочей группы КГИОП.

На голосовании выяснилось, что после трёх корректировок проект не предусматривал сохранения даже лицевого корпуса здания. От дома Басевича в итоге должна была остаться лишь фасадная часть до средней стены. Иными словами, проектом предполагается полный снос дворовой части дома, находящейся в лучшем техническом состоянии чем лицевая, возмутились активисты.



Отмечается, что внучка владельца дома Марианна Гусева (Басевич) обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить дом своего дела и выразила уверенность, что его ещё можно отремонтировать.



В последний раз проект апартаментов театра Эйфмана от компании «Проектная культура» отправляли на доработку в начале февраля 2020 года. Здание пустует уже 9 лет, активисты ведут от его лица паблик ВКонтакте.



Доходный дом И.И. Басевича был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского при участии владельца здания, инженера Иссахара Басевича. После окончания строительства там «поселилась» его строительно-техническая контора. Здание представляет собой образец стиля модерн.

