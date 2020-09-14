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14.09.2020 12:59
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«Парад» кабанов на ЗСД: дорожники рассказали, что сделали с копытными «зайцами» на платной трассе

Кадр из видео&nbsp;МСС ЗСД в YouTube
Кадр из видео МСС ЗСД в YouTube

Пробег семейства диких кабанов по Западному скоростному диаметру в Петербурге обошёлся без ДТП и без травм. Ни одно животное не пострадало.

Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» 14 сентября показала видеозапись «забега», сделанную камерами Северного участка ЗСД 9 сентября. Ехавшие мимо автомобилисты тогда тоже запечатлели парнокопытных на видео.

В первую очередь дорожники предупредили водителей, разместив сообщение на табло переменной информации. «Незамедлительно по маршруту следования животных был направлен служебный транспорт специалиста оперативного отдела для безопасного сопровождения зверей к ближайшему съезду и обеспечения безопасности движения водителей. В результате, благодаря организованным и профессиональным действиям сотрудника, животные были успешно переправлены за пределы ЗСД без влияния на дорожную ситуацию», — рассказывают в пресс-службе магистрали.

На ЗСД возможны случаи выхода зверей на проезжую часть на Северном участке, там установлены знаки «Дикие животные», отмечают в организации. Если вы заметили на дороге животное, постарайтесь снизить скорость. Категорически нельзя привлекать его внимание звуковым сигналом или дальним светом, поскольку его реакция может быть непредсказуемой. Не стоит совершать резкие маневры и перестроения, а также увеличивать скорость: в тот момент, когда машина догонит зверя, он может атаковать её сбоку. Следите за сообщениями на табло переменной информации. В случае возникновения нештатной ситуации диспетчер незамедлительно выведет предупреждения.

В случае ДТП с животным:

  • остановите транспортное средство;
  • включите аварийное оповещение;
  • выставьте знак аварийной остановки;
  • сообщите о ДТП по короткому номеру 0405 (сообщить о нештатной ситуации можно, даже если вы не являетесь участником ДТП).

По данным комитета по природопользованию, в 2019 году в Петербурге было зафиксировано девять ДТП, в которых погибли шесть лосей и семь кабанов (сразу четыре стали жертвами одной аварии в декабре на Приморском шоссе).

Кадр из видео&nbsp;МСС ЗСД в YouTube
Кадр из видео МСС ЗСД в YouTube

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Комментарии (1)

COVID-2036
што за страна... даже и за деньги не могут ничего организовать... лоси у них там не выходят на платную трассу? казалось бы, за бюджетные (читай-народные) деньги построили ЗСД, теперь с народа же и дань за пользование им собирают, если соберут меньше плана - из бюджета доплатят "инвестору"... ну что еще надо? - ты ж хотя бы кабанов не пускай на эту дорогу.
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