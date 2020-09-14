Кадр из видео МСС ЗСД в YouTube

Пробег семейства диких кабанов по Западному скоростному диаметру в Петербурге обошёлся без ДТП и без травм. Ни одно животное не пострадало. Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» 14 сентября показала видеозапись «забега», сделанную камерами Северного участка ЗСД 9 сентября. Ехавшие мимо автомобилисты тогда тоже запечатлели парнокопытных на видео.

В первую очередь дорожники предупредили водителей, разместив сообщение на табло переменной информации. «Незамедлительно по маршруту следования животных был направлен служебный транспорт специалиста оперативного отдела для безопасного сопровождения зверей к ближайшему съезду и обеспечения безопасности движения водителей. В результате, благодаря организованным и профессиональным действиям сотрудника, животные были успешно переправлены за пределы ЗСД без влияния на дорожную ситуацию», — рассказывают в пресс-службе магистрали.

На ЗСД возможны случаи выхода зверей на проезжую часть на Северном участке, там установлены знаки «Дикие животные», отмечают в организации. Если вы заметили на дороге животное, постарайтесь снизить скорость. Категорически нельзя привлекать его внимание звуковым сигналом или дальним светом, поскольку его реакция может быть непредсказуемой. Не стоит совершать резкие маневры и перестроения, а также увеличивать скорость: в тот момент, когда машина догонит зверя, он может атаковать её сбоку. Следите за сообщениями на табло переменной информации. В случае возникновения нештатной ситуации диспетчер незамедлительно выведет предупреждения. В случае ДТП с животным: остановите транспортное средство;



включите аварийное оповещение;



выставьте знак аварийной остановки;



сообщите о ДТП по короткому номеру 0405 (сообщить о нештатной ситуации можно, даже если вы не являетесь участником ДТП).

По данным комитета по природопользованию, в 2019 году в Петербурге было зафиксировано девять ДТП, в которых погибли шесть лосей и семь кабанов (сразу четыре стали жертвами одной аварии в декабре на Приморском шоссе).

