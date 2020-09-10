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10.09.2020 00:42
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Семейство кабанов засняли на ЗСД в Петербурге. «Жизнерадостные "Пумбы" мчались в сторону "Скандинавии"»

Семейство диких кабанов решило воспользоваться платной дорогой в Петербурге. Своеобразных «зайцев» на Западном скоростном диаметре засняли в Петербурге, сообщается 9 сентября в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Съемка была сделана вечером 8 сентября, уточнил автор видеозаписи. «Жизнерадостные "Пумбы" мчались от КАДа в сторону "Скандинавии" (А-181). В стаде было три взрослые особи и два поросенка», - уточнил он.

До этого на ЗСД таких крупных животных не встречали.

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Комментарии (2)

261899621
бедные животные, там же не сойти нигде, машины несутся, огни ((( надеюсь, они нормально добрались
Mariii
Надеюсь, что кабанчики добрались до места назначения. Жалко если собьют((
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