Семейство диких кабанов решило воспользоваться платной дорогой в Петербурге. Своеобразных «зайцев» на Западном скоростном диаметре засняли в Петербурге, сообщается 9 сентября в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Съемка была сделана вечером 8 сентября, уточнил автор видеозаписи. «Жизнерадостные "Пумбы" мчались от КАДа в сторону "Скандинавии" (А-181). В стаде было три взрослые особи и два поросенка», - уточнил он.