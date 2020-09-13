Минск остался без метро и интернета. В столице Белоруссии снова протесты и задержания

В Минске силовики начали разгон колонн людей, которые 13 сентября собираются на главных улицах и площадях на воскресные акции протеста. Все центральные станции метрополитена в Минске днём закрыли на вход и выход, в городе не работает связь и интернет. Протестующие направляются к стеле «Минск – город герой», которая находится недалеко от резиденции Александра Лукашенко, и занимают проезжую часть. Счёт участников марша идёт на тысячи.

Минск. Десятки тысяч человек со всех сторон стекаются к стеле. pic.twitter.com/V8LrFmwOc8 — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

По данным издания Tut.by, за несколько часов до этого силовики разогнали колонну протестующих, которые шли из микрорайона Грушевка. На кадрах опубликованных в Twitter, видно, как одну из горожанок тянут по земле за руку, чтобы посадить в машину. Перед этим люди взялись за руки, как только увидели приближающиеся автобусы, но устоять не смогли.

Несколько десятков человек задержали между площадью Победы и площадью Якуба Коласа у кофейни «Зерно». Милиция распределяется по центру с утра воскресенья. По данным Tut.by, задерживают и мужчин, и женщин, а около полусотни спецназовцем могут работать в форме внутренних войск. Как передаёт МВД Белоруссии, в разных районах задержаны около 250 человек.

Минск. На проспекте Дзержинского 10 бусов без номеров, около пяти военных машин, спецназ работает, в форме внутренних войск — около 50 человек. Правоохранители гонят людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек — и мужчин, и женщин. pic.twitter.com/t1VZNVCmA8 — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

По периметру Октябрьской площади стоят силовики с оружием, перед ними – ограждение из колючей проволоки.

Минск. Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока pic.twitter.com/DDwRBtqntd — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020