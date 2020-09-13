Минск остался без метро и интернета. В столице Белоруссии снова протесты и задержания
В Минске силовики начали разгон колонн людей, которые 13 сентября собираются на главных улицах и площадях на воскресные акции протеста. Все центральные станции метрополитена в Минске днём закрыли на вход и выход, в городе не работает связь и интернет. Протестующие направляются к стеле «Минск – город герой», которая находится недалеко от резиденции Александра Лукашенко, и занимают проезжую часть. Счёт участников марша идёт на тысячи.
Минск. Десятки тысяч человек со всех сторон стекаются к стеле. pic.twitter.com/V8LrFmwOc8— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
По данным издания Tut.by, за несколько часов до этого силовики разогнали колонну протестующих, которые шли из микрорайона Грушевка. На кадрах опубликованных в Twitter, видно, как одну из горожанок тянут по земле за руку, чтобы посадить в машину. Перед этим люди взялись за руки, как только увидели приближающиеся автобусы, но устоять не смогли.
Минск. Так выглядел разгон колонны, которая шла из Грушевки.— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Фото: Вадим Замировский, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/tBsm32eZBz
Несколько десятков человек задержали между площадью Победы и площадью Якуба Коласа у кофейни «Зерно». Милиция распределяется по центру с утра воскресенья.
По данным Tut.by, задерживают и мужчин, и женщин, а около полусотни спецназовцем могут работать в форме внутренних войск. Как передаёт МВД Белоруссии, в разных районах задержаны около 250 человек.
Минск. На проспекте Дзержинского 10 бусов без номеров, около пяти военных машин, спецназ работает, в форме внутренних войск — около 50 человек. Правоохранители гонят людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек — и мужчин, и женщин. pic.twitter.com/t1VZNVCmA8— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
По периметру Октябрьской площади стоят силовики с оружием, перед ними – ограждение из колючей проволоки.
Минск. Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока pic.twitter.com/DDwRBtqntd— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Те протестующие, которые дошли до Дворца независимости, не стали останавливаться там, а направились в сторону района Дрозды. Там проживают члены правительства. Информацию об этом передаёт РБК.
Накануне сообщалось о жёстких столкновениях горожан с силовиками. Протестующие отбивали друг друга и кидались в правоохранителей цветами, которые принесли с собой. Служащие в гражданском задерживали людей несмотря на возраст и пол и за день до этого, 11 сентября.
С обращением против насилия в субботу выступили 93 белорусских футболиста. Среди обратившихся – игроки высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных.