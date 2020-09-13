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13.09.2020 15:42
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Минск остался без метро и интернета. В столице Белоруссии снова протесты и задержания

В Минске силовики начали разгон колонн людей, которые 13 сентября собираются на главных улицах и площадях на воскресные акции протеста. Все центральные станции метрополитена в Минске днём закрыли на вход и выход, в городе не работает связь и интернет. Протестующие направляются к стеле «Минск – город герой», которая находится недалеко от резиденции Александра Лукашенко, и занимают проезжую часть. Счёт участников марша идёт на тысячи.

По данным издания Tut.by, за несколько часов до этого силовики разогнали колонну протестующих, которые шли из микрорайона Грушевка. На кадрах опубликованных в Twitter, видно, как одну из горожанок тянут по земле за руку, чтобы посадить в машину. Перед этим люди взялись за руки, как только увидели приближающиеся автобусы, но устоять не смогли.

Несколько десятков человек задержали между площадью Победы и площадью Якуба Коласа у кофейни «Зерно». Милиция распределяется по центру с утра воскресенья.

По данным Tut.by, задерживают и мужчин, и женщин, а около полусотни спецназовцем могут работать в форме внутренних войск. Как передаёт МВД Белоруссии, в разных районах задержаны около 250 человек.

По периметру Октябрьской площади стоят силовики с оружием, перед ними – ограждение из колючей проволоки.

Те протестующие, которые дошли до Дворца независимости, не стали останавливаться там, а направились в сторону района Дрозды. Там проживают члены правительства. Информацию об этом передаёт РБК.

Накануне сообщалось о жёстких столкновениях горожан с силовиками. Протестующие отбивали друг друга и кидались в правоохранителей цветами, которые принесли с собой. Служащие в гражданском задерживали людей несмотря на возраст и пол и за день до этого, 11 сентября.

С обращением против насилия в субботу выступили 93 белорусских футболиста. Среди обратившихся – игроки высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных.

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Комментарии (51)

piterez
Долой диктатуры в Белоруссии и России! Долой узурпаторов власти! Долой путинско-лукашенковских воров и жуликов! Да здравствует свобода и гуманизм!
NasushnyBread
Легитимность — согласие народа с властью, его добровольное признание за ней права принимать обязательные решения.
Если легитимность потеряна,
её обязательно кто-нибудь найдёт и подберёт 🧐😁
sektor7
То что раньше казалось дикостью теперь в порядке вещей. Все эти выступления, перевороты, резолюции.
Населения в мире прибавляется очень ощутимо, работать многие не хотят. Хотят все и сразу. Поэтому недовольные будут всегда при любой власти
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