Летальная статистика по коронавирусу в Петербурге пополнилась ещё 23 смертями

Каждый пятый смертельный случай от COVID-19 за последние сутки в России пришелся на Петербург. Город продолжает ставить печальные рекорды.

О 23 новых летальных исходах в Петербурге сообщает 12 сентября оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Общее число умерших составило 2630 человек.

Последний раз такой же показатель суточной смертности фиксировали в Петербурге 29 июля 2020 года.

На Петербург пришелся каждый пятый случай смерти в России. Всего в стране за сутки скончались 119 человек. В Москве - вдвое меньше, чем в Петербурге.