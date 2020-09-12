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12.09.2020 10:51
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Летальная статистика по коронавирусу в Петербурге пополнилась ещё 23 смертями

Каждый пятый смертельный случай от COVID-19 за последние сутки в России пришелся на Петербург. Город продолжает ставить печальные рекорды.

О 23 новых летальных исходах в Петербурге сообщает 12 сентября оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Общее число умерших составило 2630 человек.

Последний раз такой же показатель суточной смертности фиксировали в Петербурге 29 июля 2020 года.

На Петербург пришелся каждый пятый случай смерти в России. Всего в стране за сутки скончались 119 человек. В Москве - вдвое меньше, чем в Петербурге.

В настоящее время в Петербурге почти десять тысяч активных больных COVID-19. Коечный фонд для взрослых заполнен на 84 %. К развертыванию снова готов временный госпиталь в Ленэкспо.

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Комментарии (9)

вадики
Беглова в отставку!!Беглов тряпка!!!!
Nedopens
В понедельник, по традиции, будет 0.
Piter Russo
Это не статистика это чушь какая-то. Комиссия по признанию смертей ковидными - ничем иным как сокрытием смертности похоже не занимается.
Месячные данные петростата в апреле и те выше.
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