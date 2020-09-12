В Петербурге за сутки коронавирус выявили у еще 203 человек

Последние сутки принесли Петербургу более двухсот новых случаев COVID-19. Распространение инфекции вдвое превышает выздоравливаемость.
В Петербурге к утру 12 сентября зарегистрированы 203 новых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Город снова занял вторую строчку после Москвы.
На заболевших пришлись всего 105 выздоровевших. Из-за диспропорции между новыми случаями и выпиской пациентов неуклонно растет количество активных больных. В настоящее время их почти 10 тысяч.
В России за сутки зарегистрированы 5488 новых случаев COVID-19. Выздоровело почти столько же - 5428.