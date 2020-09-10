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10.09.2020 15:30
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Госпиталь в Ленэкспо готов принять до 2450 пациентов: надо только включить свет и пустить врачей

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на прес-конференции 10 сентября рассказал о том, что временный госпиталь в Ленэкспо готов к приему пациентов с коронавирусом осенью. В отличие от «первой волны» в него смогут приехать не только легкие больные, но и средние и тяжелые.

На сегодняшний момент корпус на 1000 коек, который использовался в начале эпидемии — корпус 7 — законсервирован, складские помещения полностью заполнены оборудованием, расходными средствами, лекарственными препаратами. Для его запуска нужно только, чтобы приехал персонал, включил свет, вентиляцию и начал работать.

Общая емкость Ленэкспо на сегодняшний день около 2450 коек. При этом там есть койки как для легких пациентов, так и для средних и тяжелых.

«Пока это все законсервировано. По мере развития эпидобстановки мы будем выносить вопрос на рассмотрение межведомственной группы, штаба Смольного для того, чтобы расконсервировать и запускать по мере необходимости. Чтобы наши пациенты не испытывали проблем с госпитализацией».

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Комментарии (4)

SlawaPiter
Зная кто является владельцем этого "заведения" сомнения отпадают. Там можно столько "распилить"...
Wuhan Proletarian
Ежели пациенты будут себя хорошо вести, то включат свет, пустят врачей и, может быть, дадут тепло.
hedgehog_
а воду включать не надо?
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