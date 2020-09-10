Госпиталь в Ленэкспо готов принять до 2450 пациентов: надо только включить свет и пустить врачей

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на прес-конференции 10 сентября рассказал о том, что временный госпиталь в Ленэкспо готов к приему пациентов с коронавирусом осенью. В отличие от «первой волны» в него смогут приехать не только легкие больные, но и средние и тяжелые.

На сегодняшний момент корпус на 1000 коек, который использовался в начале эпидемии — корпус 7 — законсервирован, складские помещения полностью заполнены оборудованием, расходными средствами, лекарственными препаратами. Для его запуска нужно только, чтобы приехал персонал, включил свет, вентиляцию и начал работать.