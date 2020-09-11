Смольный ищет разработчика схемы для общественного транспорта Петербурга. Готов заплатить под 40 млн

Целью комплексной схемы (КСОТ) называют повышение качества и эффективности транспортного обслуживания, населения, повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий для того, чтобы автомобилисты переориентировались на него. На выходе необходимо разработать конфигурацию маршрутной сети с видами, классом, характеристиками транспортных средств и расписанием. Говорится о развитии городского наземного электрического транспорта, создании выделенных полос и разработке документа планирования перевозок.

Согласно конкурсной документации, максимальная цена контракта — 36,8 млн рублей. Общий срок выполнения работ, вместе с приемкой заказчиком — не позднее 15 декабря. Но вобще-то подрядчик должен закончить к 30 ноября.

Отдельно уточняется, что мероприятия по развитию движения нужно разработать для двух периодов: до 2022 года без существенного изменения маршрутной сети и затем до 2028-го.

Ранее предполагалось, что с середины июля в Петербургу пройдет так называемая «транспортная реформа»: общественный транспорт целиком переведут на регулируемый тариф, изменится маршрутная сетка и требования к подвижному составу. Однако в связи с пандемией коронавируса Смольный принял решение перенести реформу. Действующие договоры с перевозчиками продлили на 2 года до середины 2022.