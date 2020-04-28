Вирус списал транспортную реформу. На автобусы и контракты с перевозчиками ни у кого нет денег

Как пояснил Максим Соколов, сейчас все финансовые ресурсы сосредоточены для противоэпидемических мероприятий. «Новую транспортную модель мы откладываем на будущее, — заявил чиновник. — Насколько далекое — это покажет та ситуация, которая будет с бюджетным финансированием в нашем городе, которая будет связана с финансовым состоянием всех участников этого процесса, производителей подвижного состава, наших дорожных компаний. Поскольку этот вопрос связан с установкой павильонов, разметкой улично-дорожной сети, строительством новых полос для движения общественного транспорта. В общем, это целый комплекс проблем, который в данный момент, по объективным причинам, успешно решен быть не может. Поэтому мы приняли такое непростое, но вынужденное и выверенное решение».



Еще 12 февраля Максим Соколов встречался с журналистами и подробно описывал характеристики будущей реформы. Именно в тот день губернатор подписал долгожданный документ планирования, на основе которого должна была меняться маршрутная сеть, выбрасывая из себя коммерческие маршруты как класс. К этой встрече у всех наблюдателей накопилось много вопросов, которые «Фонтанка» поднимала в своих материалах, — от необходимости устроить большое количество остановок до перспектив смежных маршрутов с Ленобластью. Казалось, что некоторые ответы у Смольного нашлись, конкурсы на новые маршруты он собирался объявлять в феврале, а контракты заключать в апреле. Затем сроки конкурсов сдвинулись на март, а вскоре коронавирус добрался до Петербурга.



Сейчас остается только гадать, насколько гладко прошла бы реформа, не будь в мире пандемии; тот же финансовый блок до последнего момента был убежден, что перемены не подготовлены, и даже не включил реформу в первый вариант бюджета на 2020 год — необходимые 11 млрд докинул туда своей рукой уже губернатор ко второму чтению. Но можно констатировать, что коронавирус усугубил главную «болезнь» реформы — необходимость в короткий срок поставить большое количество подвижного состава для перевозчиков.



Смольный и так последовательно понижал градус, смягчая требования к автобусам. В финальной редакции предполагалось, что полного обновления в июле 2020 года будут требовать на 130 маршрутах, а еще по 230 направлениям в течение года смогут ездить старики до 10 лет. И все равно это означало, что летом в городе должны появиться 900 новых автобусов большого класса и примерно столько же — среднего. Помочь в этом должны были крупнейшие лизинговые компании — естественно, подконтрольные государству: ГТЛК, «Сбербанк лизинг», «ВТБ Лизинг», «ВЭБ Лизинг». Однако теперь одного финансового плеча мало. «Мы понимаем объективные обстоятельства, которые связаны с производством подвижного состава, работой заводов, которая во многом идет в сокращенном режиме, — признает Максим Соколов. — И таким образом весь подвижной состав… вряд ли будет объективно произведен».



Второй момент — состояние перевозчиков. Контракты с городом у них истекают летом 2020 года, и для участия в новых конкурсах необходимо предъявить подходящий парк автобусов. Лизинг лизингом, но это все равно огромная финансовая нагрузка. Между тем на данный момент перевозчики вместе с огромным количеством других отраслей фактически лишены возможности зарабатывать. Им директивно отменяют коммерческие маршруты — самые доходные, которые позволяли в том числе работать на малоприбыльных социальных. При этом сам пассажиропоток упал примерно на 80%, а для того, чтобы рассчитывать на субсидию от бюджета, надо все равно гонять автобусы и предъявлять выполненную транспортную работу. Сколько времени им понадобится, чтобы после выхода из пандемии накопить необходимый жир, неизвестно, признает Соколов.



Участвовать в конкурсах собирались действующие лидеры коммерческих пассажирских перевозок города — «Питеравто», «Третий парк», ПТК; интерес выражала московская «Альфа Грант», чей директор ранее управлял компанией сына главы МВД. В «Питеравто» не стали комментировать объявленное решение отложить реформу. «В данной экономической ситуации это было неизбежным, — говорят в «Третьем парке». — Официальное решение о продлении даст возможность кредитным организациям поддержать перевозчиков». Про кредитные организации сказано неспроста. «Третий парк» угодил в список системообразующих предприятий Петербурга; второй пакет помощи бизнесу еще формируется, однако очевидно, что эти компании могут рассчитывать на приоритетную поддержку города. «Питеравто» и вовсе оказался в аналогичном списке Министерства транспорта, а ведь федеральным «крупнякам» уже обещали льготные кредиты на пополнение оборотных средств.



«Фонтанка» уже обращала внимание, что если бы к пандемии перевозчики подошли с уже заключенными контрактами по новой системе, то последствия от падения пассажиропотока расхлебывал бы бюджет, а не они. Дело в том, что постреформенная реальность подразумевает договоры полных затрат: город подписывается с компаниями на те самые 11 млрд рублей за полгода, и от них требуется только педантично выполнять транспортную работу. С этим, например, были связаны сомнения относительно выручки, которая должна целиком идти в бюджет: незаинтересованные перевозчики могли бы либерально относиться к «зайцам», а у города не хватило бы контролеров. Однако теперь Смольный просто предполагает продлить действующие договоры. По какой процедуре, на какой срок и на какие маршруты — транспортный блок пока не говорит, эти вопросы в работе.



Между тем нельзя забывать, что транспортная реформа, как и Крым, не бутерброд, чтобы просто перекладывать её с места на место. Меньшая проблема — поменять пресловутый документ планирования, ведь там указан нереальный более срок заключения контрактов (апрель 2020-го). Впрочем, его и так собирались корректировать даже после подписания — там оказались неактуальные маршруты. Куда хуже обстоят дела с федеральным законом, который, собственно, и обязывает регионы перейти с лета на единообразную систему пассажирских перевозок. «Стоит отметить, что сейчас по многим направлениям форс-мажор, — говорят в аппарате Максима Соколова. — И мы ведём работу с федеральным центром, чтобы урегулировать вопрос переноса сроков запуска новой модели транспортного обслуживания в Петербурге».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»