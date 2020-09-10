Итальянский премьер: Путин хочет создать комиссию по делу Навального и работать с Германией
Премьер-министр Италии рассказал о планах российской стороны по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.
«Президент Путин заверил меня в нашем недавнем разговоре, что Россия намерена прояснить произошедшее [с Алексеем Навальным]. Он сказал, что хочет создать специальный комитет и готов взаимодействовать с немецкими властями», — цитирует 10 сентября заявление Джузеппе Конте Reuters.
Путин и итальянский премьер разговаривали по телефону 26 августа. Тема Алексея Навального поднималась во время общения. Российский президент указал на недопустимость необоснованных обвинений в адрес Москвы.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.