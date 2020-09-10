Итальянский премьер: Путин хочет создать комиссию по делу Навального и работать с Германией

Премьер-министр Италии рассказал о планах российской стороны по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.



«Президент Путин заверил меня в нашем недавнем разговоре, что Россия намерена прояснить произошедшее [с Алексеем Навальным]. Он сказал, что хочет создать специальный комитет и готов взаимодействовать с немецкими властями», — цитирует 10 сентября заявление Джузеппе Конте Reuters.



Путин и итальянский премьер разговаривали по телефону 26 августа. Тема Алексея Навального поднималась во время общения. Российский президент указал на недопустимость необоснованных обвинений в адрес Москвы.

