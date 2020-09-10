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10.09.2020 07:39
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Deutsche Bank предупредил, что в мире наступает «эпоха беспорядка»

На смену длившейся с 80-х годов прошлого века эпохе глобализации приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, которое 10 сентября публикует РБК.

Из доклада следует, что новую эпоху будет отличать противостояние Китая и США на фоне усиления экономики первого над вторыми. Также эксперты указывают, на рост глобального долга, политику «вертолетных денег» от центробанков, усиление экономического неравенства и рост электорального веса миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке).

По мнению банка, «эпоха беспорядка» продлится минимум 10 лет. «Если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупреждает банк.

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Комментарии (3)

lamer
В целом ничего удивительного, но упоминание поколения нулевых - это настораживает. Можно представить, как они нарулят и чего навертят.
Alex000
Это тот банк, который неоднократно мелькал в новостях о прачечной?
Сложно доверять каким-либо оценкам и прогнозам в данном случае.
261697121
Довелось поработать с сотрудниками этого банка. Хаос у них в головах. Впрочем что ещё ожидать от сотрудников полугосударственной конторы против которой регулярно заводятся дела по отмыванию денег
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