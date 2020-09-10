Deutsche Bank предупредил, что в мире наступает «эпоха беспорядка»

На смену длившейся с 80-х годов прошлого века эпохе глобализации приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, которое 10 сентября публикует РБК.
Из доклада следует, что новую эпоху будет отличать противостояние Китая и США на фоне усиления экономики первого над вторыми. Также эксперты указывают, на рост глобального долга, политику «вертолетных денег» от центробанков, усиление экономического неравенства и рост электорального веса миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке).
По мнению банка, «эпоха беспорядка» продлится минимум 10 лет. «Если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупреждает банк.