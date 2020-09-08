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08.09.2020 15:49
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«Когда смотрю, особенно вечером». Путин рассказал, что вызывает у него чувство восторга

Президент России Владимир Путин считает, что расположение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском было правильным решением. Глава государства признался, что вечерний облик университета вызывает у него восторг.

«Я, когда приезжаю к вам, не могу не испытывать чувство восторга, когда смотрю, особенно вечером, на университет», — сказал Путин 8 сентября во время общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России», комментируя выступление представителя ДВФУ.

Президент назвал университет одним из ведущих высших учебных заведений страны, а также высказал мнение, что решение разместить его на острове Русском было правильным, передает ТАСС. Решение о строительстве в этом месте зданий и сооружений, пригодных для будущего вуза, приняли во время подготовки к саммиту АТЭС-2012.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Солидарен с ВладимВладимычем. Этожэ как волны на берегу океана - откат за откатом.
Урус-Баши
У самого-то дети где учились? И у остальных вельмож. За границей?
COVID-2036
надо еще филиал этого университета в Арктике открыть, факультет государственного управления
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