Лукашенко рассказал о «переборах» при подавлении протестов

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ допустил, что во время подавления протестов в республике были допущены «переборы»

«Переборы были, но с ними будут разбираться», — заявил 8 сентября Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссию он просто так не бросит. Лукашенко уверен, что при его уходе с поста президента жестокость будет применена к его сторонникам.

При этом он допустил проведение в стране конституционной реформы, после которой возможны президентские выборы.

Кроме того, Лукашенко считает, что, возможно, «пересидел» на посту президента.