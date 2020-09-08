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08.09.2020 14:21
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Лукашенко рассказал о «переборах» при подавлении протестов

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ допустил, что во время подавления протестов в республике были допущены «переборы»

«Переборы были, но с ними будут разбираться», — заявил 8 сентября Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссию он просто так не бросит. Лукашенко уверен, что при его уходе с поста президента жестокость будет применена к его сторонникам.

При этом он допустил проведение в стране конституционной реформы, после которой возможны президентские выборы.

Кроме того, Лукашенко считает, что, возможно, «пересидел» на посту президента.

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Комментарии (1)

Brit
«Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» — статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года
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