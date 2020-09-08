Во дворе дома на Римского-Корсакова частично восстановили историческое мощение. О судьбе остатков демонтированной плитки градозащитникам неизвестно
Во дворе дома Семенова на Римского-Корсакова, 39, завершили укладку ранее демонтированного исторического мощения. Об этом 8 сентября сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Булыжное мощение и брусчатку уложили на участке у стены дома площадью около 7 кв. м, а также в углу двора. Остальную территорию теперь покрывает новая бетонная плитка.
Место нахождения остатков демонтированной плитки градозащитникам неизвестно. «На ответственное хранение нам ничего не передавали. Весь месяц муниципальный округ сам возился с этой плиткой, переставлял ее по двору, куда-то увозил. С нами они не контактировали», — рассказала «Фонтанке» член президиума петербургского отделения ВООПИиК Анна Капитонова.
«Фонтанка» поинтересовалась дальнейшей судьбой демонтированной плитки по телефону, указанному на сайте администрации МО «Адмиралтейский округ». Там подчеркнули, что во дворе дома частично восстановлено историческое мощение, но вопроса о том, что произошло с остальной плиткой, не поняли. «Это что, имеет принципиальное значение, куда она отправлена?» — заявил собеседник нашего издания и предложил перезвонить через 10 минут, обещая соединить с главой администрации МО Евгением Баркановым. На звонок в указанное время в муниципалитете ответили, что глава МО куда-то вышел, и снова попросили перезвонить позже.
Напомним, брусчатку во дворе дома № 39 по проспекту Римского-Корсакова обнаружили во время работ по демонтажу асфальта и укладке плитки. Активисты вручную расчистили сохранившийся участок и настаивали на том, что брусчатка должна получить охранный статус как культурное наследие. «Фонтанка» подробно рассказывала о градозащитном конфликте.
Несмотря на договоренности о приостановке работ до 3 августа, подрядчик вывез полтора КамАЗа с землей и камнями. КГИОП на совещании 4 августа одобрил демонтаж с частичным дальнейшим восстановлением. Остальные камни после переборки должны были передать в ВООПИиК на ответственное хранение.