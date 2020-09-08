Во дворе дома Семенова на Римского-Корсакова, 39, завершили укладку ранее демонтированного исторического мощения. Об этом 8 сентября сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).



Булыжное мощение и брусчатку уложили на участке у стены дома площадью около 7 кв. м, а также в углу двора. Остальную территорию теперь покрывает новая бетонная плитка.

Место нахождения остатков демонтированной плитки градозащитникам неизвестно. «На ответственное хранение нам ничего не передавали. Весь месяц муниципальный округ сам возился с этой плиткой, переставлял ее по двору, куда-то увозил. С нами они не контактировали», — рассказала «Фонтанке» член президиума петербургского отделения ВООПИиК Анна Капитонова.