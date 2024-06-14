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    Ленинградский трамвай столкнул с рельсов нового «Довлатова»

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    В Выборгском районе ленинградский трамвай ЛВС-86К «притёр» новый уральский состав «Довлатов», который совершал технический рейс. Он сошел с рельсов, сообщили 14 июня «Фонтанке» в «Горэлектротрансе».

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    «На углу Студенческой и Сердобольской улиц трамвай, следовавший во встречном направлении, притерся к трамваю «Довлатов», в результате чего трамвай «Довлатов», совершавший технический рейс без пассажиров, сошел с рельсов», — рассказали в пресс-службе предприятия.

    читательница «Фонтанки» Дина

    Двухсекционный вагон «Довлатов» прибыл из Свердловской области в декабре 2023 года. С тех пор он несколько раз выходил на линию, 21-го числа его приняли для линейной работы с пассажирами.. Всего на данный момент в парках 8 «Довлатовых», из которых 7 — в эксплуатации, писала «Фонтанка». Один из них во время технологической обкатки сбил пешеходов. Пострадали три человека, одна женщина через несколько дней скончалась в больнице.

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