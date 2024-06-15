Евросоюз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России

Европейский Союз не смог в пятницу согласовать 14-й пакет санкций против России, передает 14 июня Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, помешала позиция Германии, которая не согласна с остальными, в какой степени компании ЕС будут нести ответственность за нарушение санкций.

Чиновники из 27 стран ЕС уже более месяца обсуждают пакет, включающий запрет на перевалку российского СПГ и план по привлечению операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По данным Reuters, Германия выразила опасения по поводу влияния новых ограничений на промышленность ФРГ. Следующая встреча послов ЕС запланирована на 19 июня.