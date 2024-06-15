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    Евросоюз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России

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    Европейский Союз не смог в пятницу согласовать 14-й пакет санкций против России, передает 14 июня Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, помешала позиция Германии, которая не согласна с остальными, в какой степени компании ЕС будут нести ответственность за нарушение санкций.

    Чиновники из 27 стран ЕС уже более месяца обсуждают пакет, включающий запрет на перевалку российского СПГ и план по привлечению операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

    По данным Reuters, Германия выразила опасения по поводу влияния новых ограничений на промышленность ФРГ. Следующая встреча послов ЕС запланирована на 19 июня.

    Напомним, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 14 июня заявил, что G7 будет стремиться отслеживать и блокировать российский «теневой» флот нефтяных танкеров. Ранее Великобритания объявила о санкциях, которые коснулись четырех кораблей «теневого флота»

    13 июня Великобритания ввела новые антироссийские санкции, в том числе в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).

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