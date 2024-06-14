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    Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС

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    Министр обороны России Андрей Белоусов 14 июня посетил с инспекцией командный пункт Воздушно-космических сил. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оборонного ведомства.

    Белоусов заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах дежурной смены командного пункта, управляющей авиацией, космическими войсками и ПВО. Согласно сообщению Минобороны, техническое оснащение пункта позволяет обеспечивать постоянный контроль за воздушно-космической обстановкой над всей территорией РФ.

    Минобороны России


    Во время визита министр в режиме реального времени ознакомился с боевой работой авиации в зоне проведения СВО, с управлением беспилотными летательными аппаратами ВКС, операторы которых оснащены комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными. Обработка видеопотока с БПЛА осуществляется в том числе при помощи искусственного интеллекта.

    Ранее Владимир Путин включил Андрея Белоусова в состав Совета безопасности, закрепив за ним статус постоянного члена.

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