Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС

Министр обороны России Андрей Белоусов 14 июня посетил с инспекцией командный пункт Воздушно-космических сил. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оборонного ведомства.
Белоусов заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах дежурной смены командного пункта, управляющей авиацией, космическими войсками и ПВО. Согласно сообщению Минобороны, техническое оснащение пункта позволяет обеспечивать постоянный контроль за воздушно-космической обстановкой над всей территорией РФ.
Минобороны России
Во время визита министр в режиме реального времени ознакомился с боевой работой авиации в зоне проведения СВО, с управлением беспилотными летательными аппаратами ВКС, операторы которых оснащены комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными. Обработка видеопотока с БПЛА осуществляется в том числе при помощи искусственного интеллекта.
Ранее Владимир Путин включил Андрея Белоусова в состав Совета безопасности, закрепив за ним статус постоянного члена.