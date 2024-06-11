Владимир Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза. Патрушев и Шойгу тоже есть в указе

Президент России Владимир Путин 11 июня включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности, закрепив за ним статус постоянного члена. Соответствующий указ был подписан и опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Из текста указа следует также, что бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев официально становится помощником президента, а наименование должности бывшего министра обороны Сергея Шойгу отныне «будет излагаться в следующей редакции»: секретарь Совета безопасности Российской Федерации.
Указ считается вступившим в силу со дня его подписания.
На данный момент в состав Совета безопасности входят 30 человек, из них 12 — постоянные члены. Совет возглавляет глава государства.
В начале июня Путин назначил Шойгу координатором по развитию ОПК и дал сутки на подготовку поручений по развитию комплекса, а в конце мая помощника Алексея Дюмина, бывшего губернатора Тульской области, — секретарем Госсовета.