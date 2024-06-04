Путин назначил Шойгу координатором по развитию ОПК и дал сутки на подготовку поручений по развитию комплекса

Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин назначил координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил 4 июня на совещании с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин также потребовал к 5 июня завершить работу по проекту перечня поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.
Он обратился к первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову, а также министру обороны, министру финансов, министру промышленности и администрации президента, подчеркнув, что это необходимо сделать «как можно быстрее».