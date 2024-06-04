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    Путин назначил Шойгу координатором по развитию ОПК и дал сутки на подготовку поручений по развитию комплекса

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    Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин назначил координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил 4 июня на совещании с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин также потребовал к 5 июня завершить работу по проекту перечня поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.

    Он обратился к первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову, а также министру обороны, министру финансов, министру промышленности и администрации президента, подчеркнув, что это необходимо сделать «как можно быстрее».

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