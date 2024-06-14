В России может появиться единый реестр грузовых перевозчиков

В Госдуму 14 июня внесли законопроект о создании реестра грузоперевозчиков и установлении к ним новых требований. Авторами инициативы стали глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и его коллега по комитету Виталий Ефимов.



Согласно законопроекту, сведения о коммерческих грузоперевозчиках и их транспортных средствах должны будут вносить в единый электронный реестр, созданный на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ «ГосЛог». Право на осуществление коммерческих перевозок предлагается предоставлять после регистрации в реестре соответствующих уведомлений, а исключение сведений о перевозчике из реестра повлечет прекращение этого права.