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    В России может появиться единый реестр грузовых перевозчиков

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    В Госдуму 14 июня внесли законопроект о создании реестра грузоперевозчиков и установлении к ним новых требований. Авторами инициативы стали глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и его коллега по комитету Виталий Ефимов.

    Согласно законопроекту, сведения о коммерческих грузоперевозчиках и их транспортных средствах должны будут вносить в единый электронный реестр, созданный на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ «ГосЛог». Право на осуществление коммерческих перевозок предлагается предоставлять после регистрации в реестре соответствующих уведомлений, а исключение сведений о перевозчике из реестра повлечет прекращение этого права.

    Требование о размещении данных в реестре коснется грузовиков разрешенной массой более 3,5 тонны. Перевозки грузов для собственных нужд оно не коснется. Перевозчики также смогут размещать в реестре информацию о перевозимых грузах, территориях, на которых они работают, максимальной сумме возмещения за повреждение груза, ссылку на свой сайт в интернете. Информация в реестре будет общедоступной, кроме адреса индивидуального предпринимателя.

    Как отмечается в пояснительной записке, сейчас, по данным экспертов, более 60% перевозок грузов осуществляется по «серым» схемам. Законопроект направлен на легализацию рынка грузоперевозок и обеспечение прозрачности деятельности перевозчиков. Документ также предусматривает обязанность фирм и индивидуальных предпринимателей в сфере грузоперевозок соблюдать требования по техническому состоянию машин, медосмотрам водителей и других правил.

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    ГосдумаГрузоперевозки
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