В Петербурге проходит благотворительная акция в поддержку двухлетнего мальчика

«Лето — долгожданная пора и самое любимое время года для детей. Это яркое солнце, радость, задорный смех, счастливые улыбки. Но есть дети, которым именно сейчас необходима наша с вами помощь, поддержка, тепло и любовь. Важно, чтобы больной ребёнок как можно раньше получил качественную реабилитацию, это даёт высокий шанс на полноценную жизнь. Илье всего два года, ему необходим интенсивный курс реабилитации для детей с ДЦП. Вместе мы сможем сделать жизнь маленького Ильи легче и радостнее. Пусть лето станет счастливым для каждого ребёнка!» — обращается ко всем петербуржцам и гостям города Елена Кузьмина, председатель Санкт-Петербургского отделения фонда.