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    В Петербурге проходит благотворительная акция в поддержку двухлетнего мальчика

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    Фото: предоставлено ООБФ «Российский детский фонд»
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    Санкт-Петербургское отделение Российского детского фонда и популярная сеть городских ресторанов проводят благотворительную акцию «Доброе сердце». Средства от продажи лакомства будут направлены на оплату лечения и реабилитации для детей, подопечных фонда.

    «Лето — долгожданная пора и самое любимое время года для детей. Это яркое солнце, радость, задорный смех, счастливые улыбки. Но есть дети, которым именно сейчас необходима наша с вами помощь, поддержка, тепло и любовь. Важно, чтобы больной ребёнок как можно раньше получил качественную реабилитацию, это даёт высокий шанс на полноценную жизнь. Илье всего два года, ему необходим интенсивный курс реабилитации для детей с ДЦП. Вместе мы сможем сделать жизнь маленького Ильи легче и радостнее. Пусть лето станет счастливым для каждого ребёнка!» — обращается ко всем петербуржцам и гостям города Елена Кузьмина, председатель Санкт-Петербургского отделения фонда.

    Фото: предоставлено ООБФ «Российский детский фонд»
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    Акция «Доброе сердце» продлится до конца июня. Подробнее о ней можно узнать на сайте Санкт-Петербургского отделения Российского детского фонда в разделе «Новости».

    Фото: предоставлено ООБФ «Российский детский фонд»
    Фото: предоставлено ООБФ «Российский детский фонд»

    ООБФ «Российский детский фонд» основан в 1987 году. Организация оказывает помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Более тридцати лет фонд возглавлял известный детский писатель и общественный деятель Альберт Лиханов.

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