Международный олимпийский комитет заявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.
«Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», — цитирует информагентство Баха.
Год назад, в июне 2023 года, по инициативе комитета прошла киберспортивная неделя. После этого была создана комиссия по киберспорту. Теперь остается ждать дат первой киберспортивной Олимпиады.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Традиционный олимпийский огонь зажгли в Греции 16 апреля.
МОК сообщил о намерении учредить киберспортивные Олимпийские игры
Международный олимпийский комитет заявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.
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