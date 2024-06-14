    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.21eur94.83

    МОК сообщил о намерении учредить киберспортивные Олимпийские игры

    760
    2 комментария

    Международный олимпийский комитет заявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

    «Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», — цитирует информагентство Баха.

    Год назад, в июне 2023 года, по инициативе комитета прошла киберспортивная неделя. После этого была создана комиссия по киберспорту. Теперь остается ждать дат первой киберспортивной Олимпиады.

    Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Традиционный олимпийский огонь зажгли в Греции 16 апреля.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МОККиберспорт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close