Сооснователь «Право.ру» Дмитрий Чиракадзе арестован в Италии. Его подозревают в причастности к организации побега Артема Усса

Дмитрии Чиракадзе, российский предприниматель и сооснователь компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру», был арестован в в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи по подозрению в причастности к организации побега из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом стало известно 14 июня из материала агентства ANSA.

54-летний предприниматель, постоянно проживающий в Женеве, якобы координировал действия группы выходцев с Балкан, которые вывезли Усса из Милана, и поддерживал связь с его близкими.

По сведениям итальянской прокуратуры, Чиракадзе следил за разбирательством в апелляционном суде Милана об экстрадиции Артема Усса в США, и будто бы побуждал задержанного осуществить задуманный им план побега. Следователи проследили перемещения Чиракадзе по территории Италии, воспользовавшись информацией с его телефона и списками пассажиров рейсов авиакомпаний, и сочли их совместимыми с местами, где проходили «организационные встречи» перед побегом Артема Усса.

В ближайшее время Дмитрий Чиракадзе будет допрошен. Ордер на арест выписан и на его жену, утверждает ANSA. Ее супруги не называется, но указано, что она совместно с семьей Артема Усса якобы владеет акциями «элитного туристического объекта в Сардинии» и охотничьим хозяйством в Красноярском крае, которое не раз посещали «важные российские чиновники», считая экс-губернатора Александра Усса.



Ранее по делу Артема Усса уже были арестованы пять предполагаемых исполнителей, трое из которых переданы Италии: 39-летний гражданин Словении, 51-летний мужчина из Боснии и Герцеговины и его 26-летний сын.



Напомним, что власти Соединённых Штатов обвиняют семерых человек, в том числе и Артема Усса, в отмывании денег и уклонении от санкций — Вашингтон считает, что они закупали электронику двойного назначения и военные технологии и участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные фирмы и криптовалюту.

