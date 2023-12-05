Госдеп США пообещал 7 миллионов долларов за местонахождение Артема Усса

Госдеп США объявил награду за информацию о местонахождении сына экс-губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство 5 декабря.

Сумма, которую предлагают Штаты за координаты Усса-младшего, — 7 миллионов долларов «в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью».

Напомним, Артем Усс, сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Милане в марте 2023 года. Издание Corriere della Sera сообщало, что бежать Уссу-младшему помогали 6–7 человек. По данным The Wall Street Journal, это была «банда сербских преступников».