Corriere: Артём Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью группы людей из Восточной Европы

Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, смог сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана при помощи группы из 6–7 сообщников. Об этом 30 марта пишет издание Corriere della Sera.
В побеге могли задействовать минимум четыре машины. Две из них имели большую мощность, которая позволила быстро доставить его к национальной границе.
Группа людей, которая помогла Уссу покинуть территорию Италии, по мнению карабинеров и следователей, предположительно состояла из граждан стран Восточной Европы.
Напомним, 24 марта стало известно, что бизнесмен и сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана. Corriere della Sera сообщала, что он срезал электронный браслет, и к дому, где он находился, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл.
Артём Усс исчез после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.
Власти Соединённых Штатов предъявили обвинение семерым людям, в том числе Артёму Уссу. По мнению властей страны, они закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные компании и криптовалюту.