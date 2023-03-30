Corriere: Артём Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью группы людей из Восточной Европы

Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, смог сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана при помощи группы из 6–7 сообщников. Об этом 30 марта пишет издание Corriere della Sera.

В побеге могли задействовать минимум четыре машины. Две из них имели большую мощность, которая позволила быстро доставить его к национальной границе.

Группа людей, которая помогла Уссу покинуть территорию Италии, по мнению карабинеров и следователей, предположительно состояла из граждан стран Восточной Европы.