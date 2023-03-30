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    Corriere: Артём Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью группы людей из Восточной Европы

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    13 комментариев

    Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, смог сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана при помощи группы из 6–7 сообщников. Об этом 30 марта пишет издание Corriere della Sera.

    В побеге могли задействовать минимум четыре машины. Две из них имели большую мощность, которая позволила быстро доставить его к национальной границе.

    Группа людей, которая помогла Уссу покинуть территорию Италии, по мнению карабинеров и следователей, предположительно состояла из граждан стран Восточной Европы.

    Напомним, 24 марта стало известно, что бизнесмен и сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана. Corriere della Sera сообщала, что он срезал электронный браслет, и к дому, где он находился, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл.

    Артём Усс исчез после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.

    Власти Соединённых Штатов предъявили обвинение семерым людям, в том числе Артёму Уссу. По мнению властей страны, они закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные компании и криптовалюту.

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    Артем УссИталия
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    Комментарии 13

    Гость30 Мар 2023 в 18:10
    то ли две мощные машины "быстро доставили его к национальной границе", то ли сбежал "на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана".
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 17:54
    Карлос Гон был тайно вывезен из Японии в большой музыкальной колонке, насверлили дырок, чтобы дышал и загрузили в самолет, вот это побег
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 17:53
    Ну, больше в Европу в жизни не поедет.

    Да и вообще никуда. Отдыхать до конца жизни придется в Белоруссии да в Абхазии.
    +1−0
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