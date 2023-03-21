Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Усса

Суд в Милане одобрил экстрадицию российского предпринимателя Артёма Усса в США. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов.



По словам собеседника агентства, в течение 15 дней его представитель намерен подать апелляцию в кассационный суд.

Ранее суд Милана отпустил сына губернатора Красноярского края под домашний арест. До этого его задержали по запросу американской стороны в аэропорту Милана для экстрадиции. Россия объявила его в федеральный розыск.

Власти США предъявили обвинение пятерым россиянам и двум гражданам других стран, в том числе Артёму Уссу. Согласно информации минюста США, обвиняемые занимались легализацией денег и уклонением от санкций, в частности закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалюты.