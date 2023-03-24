Сын красноярского губернатора Артем Усс бежал. Corriere узнала детали

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолета из международного аэропорта Линате, находящегося около Милана. Об этом 24 марта сообщает Corriere della Sera.

Усс, по данным издания, срезал электронный браслет. Сигнал об этом пришел в местные правоохранительные органы около 14:00. К дому, где находился сын красноярского губернатора, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл, для ее вскрытия вызывали спасателей. В квартире работал телевизор.

Итальянские силовики, как пишет Corriere della Sera, считают, что Артему Уссу могли помочь бежать. Сейчас полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения из жилого комплекса, где жил сын главы российского региона.