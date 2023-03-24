Сын красноярского губернатора Артем Усс бежал. Corriere узнала детали

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолета из международного аэропорта Линате, находящегося около Милана. Об этом 24 марта сообщает Corriere della Sera.
Усс, по данным издания, срезал электронный браслет. Сигнал об этом пришел в местные правоохранительные органы около 14:00. К дому, где находился сын красноярского губернатора, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл, для ее вскрытия вызывали спасателей. В квартире работал телевизор.
Итальянские силовики, как пишет Corriere della Sera, считают, что Артему Уссу могли помочь бежать. Сейчас полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения из жилого комплекса, где жил сын главы российского региона.
«Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что не знает о местонахождении своего сына (цитата по ТАСС).
Артем Усс исчез после того, как стало известно об одобрении его экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций. Апелляционный суд Милана разрешил выдачу Усса американским властям два дня назад.
Напомним, что власти Соединённых Штатов обвиняют семерых человек, в том числе и Артема Усса, в отмывании денег и уклонении от санкций — Вашингтон считает, что они закупали электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные фирмы и криптовалюту.