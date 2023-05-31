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    WSJ: Помочь Артёму Уссу сбежать из Италии могли сербы

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    11 комментариев

    Сын экс-губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии с помощью «банды сербских преступников». Об этом 31 мая сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Усс якобы опирался на международную сеть людей, которые ему помогали, и проехал через несколько стран по пути в Сербию, а затем, предположительно, вылетел в Москву. При этом, по словам одного из источников, власти Италии не думают, что российские агенты непосредственно участвовали в побеге: было бы сложно сделать это незаметно.

    Ранее следователи предполагали, что к побегу могли быть причастны граждане стран Восточной Европы. Сообщалось, что их было 6–7, а также в операции были задействованы минимум 4 машины. Впрочем, в СМИ писали, что Усс мог покинуть Италию на борту частного самолета.

    Артём Усс сбежал после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Американские власти предъявили обвинение ему и еще четверым россиянам — по версии следствия, фигуранты легализовали деньги и уклонялись от санкций.

    Сам Артём Усс заявил, что вернулся в Россию. Его отец — губернатор Красноярского края Александр Усс — подал в отставку, но отметил, что продолжит работу на федеральном уровне.

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    Комментарии 11

    Гость31 Мая 2023 в 12:11
    Артем уже на передовой?
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