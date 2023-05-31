WSJ: Помочь Артёму Уссу сбежать из Италии могли сербы

Сын экс-губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии с помощью «банды сербских преступников». Об этом 31 мая сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Усс якобы опирался на международную сеть людей, которые ему помогали, и проехал через несколько стран по пути в Сербию, а затем, предположительно, вылетел в Москву. При этом, по словам одного из источников, власти Италии не думают, что российские агенты непосредственно участвовали в побеге: было бы сложно сделать это незаметно.