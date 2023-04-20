Губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что покидает свой пост и продолжит работу на федеральном уровне. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 20 апреля.



По словам Усса, предложение он получил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Чиновник добавил, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития региона.



Ранее о возможной отставке Усса РБК рассказали пять источников, близких к администрации президента. Его может сменить замминистра финансов Михаил Котюков, сказали четверо из них. В пресс-службе губернатора Красноярского края в комментарии РИА Новости сообщения назвали слухами и призвали пользоваться официальной информацией.

