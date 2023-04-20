    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    770мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.65eur89.37
    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку

    2190
    13 комментариев

    Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что покидает свой пост и продолжит работу на федеральном уровне. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 20 апреля.

    По словам Усса, предложение он получил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Чиновник добавил, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития региона.

    Ранее о возможной отставке Усса РБК рассказали пять источников, близких к администрации президента. Его может сменить замминистра финансов Михаил Котюков, сказали четверо из них. В пресс-службе губернатора Красноярского края в комментарии РИА Новости сообщения назвали слухами и призвали пользоваться официальной информацией.

    24 марта стало известно, что бизнесмен и сын Александра Усса — Артем Усс мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии. 4 апреля он рассказал, что находится в России.

    Артём Усс исчез после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.

    Власти Соединённых Штатов предъявили обвинение семерым, в том числе Артёму Уссу. По мнению властей страны, они закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные компании и криптовалюту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close