«Я — в России». Сын красноярского губернатора Усса рассказал подробности побега из Италии

Сын губернатора Красноярского края Усса Артем находится в России. Об этом он 4 апреля заявил РИА Новости.





По его словам, в Италии суд показал политическую ангажированность и был «готов «прогнуться» под давлением властей США». «Я — в России! <…> В сегодняшней международной обстановке, когда с нами «играют без правил», мое возвращение на Родину, пусть даже таким «нестандартным» путем, это победа», — заявил Усс.



Напомним, 24 марта стало известно, что бизнесмен и сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана. Corriere della Sera сообщала, что он срезал электронный браслет, и к дому, где он находился, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл.

