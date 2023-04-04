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    «Я — в России». Сын красноярского губернатора Усса рассказал подробности побега из Италии

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    Сын губернатора Красноярского края Усса Артем находится в России. Об этом он 4 апреля заявил РИА Новости.


    По его словам, в Италии суд показал политическую ангажированность и был «готов «прогнуться» под давлением властей США». «Я — в России! <…> В сегодняшней международной обстановке, когда с нами «играют без правил», мое возвращение на Родину, пусть даже таким «нестандартным» путем, это победа», — заявил Усс.

    Напомним, 24 марта стало известно, что бизнесмен и сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана. Corriere della Sera сообщала, что он срезал электронный браслет, и к дому, где он находился, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл.

    Артём Усс исчез после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.

    Власти Соединённых Штатов предъявили обвинение семерым людям, в том числе Артёму Уссу. По мнению властей страны, они закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные компании и криптовалюту.

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    Артем УссИталияПобег из-под домашнего ареста
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