Отца и сына Йованчичей арестовали в Хорватии. В США им уже предъявили обвинение в содействии побегу бизнесмена Артема Усса

Операции по задержанию пяти человек, предположительно помогавших сыну экс-губернатора Красноярского края Артему Уссу бежать из-под ареста, проходят в Италии, Хорватии и Словении. 5 декабря Минюст США опубликовал информацию о задержании 52-летнего Владимира Йованчича, гражданина Боснии и Герцеговины, проживающего в Сербии. В федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк, ему предъявили обвинение по двум пунктам: препятствие правосудию и содействие побегу из-под стражи. Арестовали его 4 декабря в Хорватии. В тот же день в ходе аналогичной операции в Италии местные власти арестовали второго подозреваемого, сына Владимира — Бориса Йованчича.

Других подозреваемых — сербов Срджана Лолича и Небойса Ильича, а также словенца Матея Янезича еще разыскивают, сообщает РБК со ссылкой на агентство ANSA.

Минюст США утверждает, что все они помогли бежать Артему Уссу из Италии в Россию после решения итальянского суда о том, что Усс будет экстрадирован в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в руководстве глобальной схемой контрабанды секретных военных технологий и нефти из Венесуэлы российским олигархам и компаниям, попавшим под санкции.

Ранее стало известно, что Госдеп США объявил награду в 7 миллионов долларов за информацию о местонахождении сына бывшего губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса «в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью».

Усс-младший бежал после того, как 21 марта суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там предпринимателю может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций. Издание Corriere della Sera сообщало, что бежать Уссу-младшему помогали 6–7 человек. По данным The Wall Street Journal, это могла быть «банда сербских преступников».

В апреле бизнесмен заявил РИА Новости, что он находится в России. По данным ТАСС, Артем Усс добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве.