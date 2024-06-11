Stereoleto-2024: «Пикник», Арбенина и «Ночные снайперы», Хаски, Валерий Сюткин и «Времена года» Сергея Курёхина

23-й музыкальный фестиваль STEREOLETO пройдет 15–16 июня в культурном пространстве «Севкабель Порт». В программе фестиваля — 35 артистов и групп. 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Хедлайнером первого дня станет группа «Пикник», не нуждающаяся в представлении. Также в этот день на сцену выйдет инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», чьи жизнерадостные песни о детстве и счастье работают как антидепрессант. Хоровой проект Attaque de Panique (или как они сами называют себя — пост-хор), совмещающий хоровые традиции с поп-музыкой, по словам организаторов, готовит для фестиваля специальный сет из неожиданных аранжировок композиций артистов, которые ранее выступали на «Стереолете».



Поп-группа «Моя Мишель», занявшая с треком «Зима в сердце» в 2023 году лидирующие позиции всех стриминговых сервисов, тоже везет в Петербург специальный фестивальный сет. Также в программе первого дня — известный исполнитель нежного хип-хопа Thomas Mraz; виртуозно смешивающие все жанры инди-рокеры из Омска «Конец солнечных дней»; электро-рок «Инкогнито», на счету у которых уже 5 полноценных альбомов; празднующая десятилетие петербургская группа «Лензвук» с меланхоличным вайбом, и многие другие.



Хедлайнером второго дня станут Диана Арбенина и «Ночные снайперы», которые исполнят на «Стереолете» специальную программу. Еще один «гвоздь программы» — Хаски, также не нуждающийся в представлении. Валерия Сюткина, стилягу и романтика, тоже все знают и помнят. Компанию им составят кантри-рэп «Заточка» — веселый дуэт Ильи Погребняка и Юрия Симонова; минималистичный пост-панк из Уфы «Где Фантом?»; психоделическая группа «Инна Пиварс и Гистрионы» и другие музыканты.



16 июня исполняется 70 лет со дня рождения музыканта и композитора Сергея Курехина, оказавшего большое влияние на русскоязычную музыку конца XX века. Оркестр «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа исполнит на «Стереолете» «Времена года» Сергея Курёхина с альбома «Воробьиная оратория».

