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    Песков о реакции на мирную инициативу по Украине: сложилась другая ситуация де-факто и де-юре

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    При дискуссии о перспективах мирного урегулирования на Украине нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, заявил 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая — де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырех новых территорий, которые <...> сейчас являются неотъемлемой частью РФ», — сказал Песков в комментарии «Известиям».

    Он отметил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня на Украине несет мирный и конструктивный характер. По словам Пескова, утверждение украинского президента Владимира Зеленского, что Путин якобы выдвинул Киеву ультиматум, — «это неверное понимание однозначно».

    Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Какой была международная реакция на это заявление главы России, «Фонтанка» писала здесь.

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