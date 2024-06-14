Песков о реакции на мирную инициативу по Украине: сложилась другая ситуация де-факто и де-юре

При дискуссии о перспективах мирного урегулирования на Украине нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, заявил 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая — де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырех новых территорий, которые <...> сейчас являются неотъемлемой частью РФ», — сказал Песков в комментарии «Известиям».



Он отметил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня на Украине несет мирный и конструктивный характер. По словам Пескова, утверждение украинского президента Владимира Зеленского, что Путин якобы выдвинул Киеву ультиматум, — «это неверное понимание однозначно».

