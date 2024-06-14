Областной депутат ответит за банкротство компании и невыгодную сделку в 23 млн

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора НКО, депутата Заксобрания Ленобласти, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — часть 2 статьи 201 УК РФ . Об этом сообщает 14 июня пресс-служба надзорного ведомства.

Депутата обвиняют в том, что он, будучи главой НКО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», в 2020–2021 годах продал долю дочерней компании ООО «РА ПГС» по заниженной цене фирмам, связанным с ним. В результате дирекция лишилась доли в ООО «РА ПГС», НКО недополучила более 23 миллионов рублей прибыли, которые могли быть направлены на восстановление прав обманутых дольщиков, а само ООО «РА ПГС» обанкротилось, его сотрудники не получили зарплату.