Кэмерон: G7 будет отслеживать и блокировать российский «теневой» флот нефтяных танкеров

«Нам <...> предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру», — цитирует газета заявление Кэмерона.
Как напоминает РБК, ранее Великобритания объявила о санкциях, которые коснулись четырех кораблей «теневого флота»: Ocean AMZ, Canis Power, Robon, NS Laguna. Кроме того, под ограничения попала управляющая судами компания One Moon Marine Servises LLC.
13 июня Великобритания ввела новые антироссийские санкции, в том числе в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).
Также персональные санкции ввели в отношении председателя правления Московской биржи Юрия Денисова. Ранее он под ограничения каких-либо государств не подпадал.
Кроме того, в санкционном списке Великобритании теперь СПб Биржа, «Русхимальянс», страховая компания «Ингосстрах», бенефициар инвестиционной группы «Инсайт» Авет Миракян, основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин, совладелец группы S8 Capital Армен Саркисян, совладелец «Группы Астра» Денис Флоров.
Накануне власти США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи. Следствием стало прекращение площадкой торгов по валютным парам с долларом США и евро.